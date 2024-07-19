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Haberler Spor Merkezefendi çok konuşulacak

Merkezefendi çok konuşulacak

Yukatel Merkezefendi Belediyesispor’un Başkanı Deveciler, iddialı sözler söyledi

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi çok konuşulacak

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesispor Başkanı Veli Deveciler, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan ve heyecan verici bir takım oluşturacaklarını ifade eden Başkan Deveciler, güçlü bir kadro ile yola çıkacaklarını ve orta vadede Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım ortaya çıkaracaklarını söyledi. Deveciler, "Bu yıl herkes Merkezefendi'yi konuşacak. Ligi acayip bir yerde bitireceğiz. Denizli'de Avrupa Kupası maçına çıkacağız ve kazanacağız. Çok önemli oyuncular takıma katılacak" şeklinde yorumda bulundu.

"BİZİ TANIMAYAN YOK"

Koç Zafer Aktaş ile ciddi bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Deveciler, "TBL'den Süper Lige çıktığımızda takımlar çok güçlüydü. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde atılımlar yapmaya çalıştık. Biz sunduğumuz projelerle önemli oyuncuları uygun rakamlara getirdik. Geldiğimiz noktada Yukatel Merkezefendi'yi dünyada tanımayan basketbol adamı, oyuncu yok. Oyuncular koşarak gelmek istiyor. 3 yıllık emeğin karşılığını almaya başladık" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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