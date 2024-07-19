DÜNYA Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici yasaklanan Rıza Kayaalp, yaşadığı süreçle ilgili konuştu. Kayaalp, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilacın "güç" katkısının bulunmadığını ve kendisinin vicdanen rahat olduğunu belirterek, "İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor" dedi.

'DOKTORUMA DANIŞTIM'

Kariyerindeki başarıların ardından yüzlerce doping testine girdiğini ve hep temiz çıktığını vurgulayan milli güreşçi, "Allah'a şükür hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece iki senedir kulakta yaşadığım ve özellikle olimpiyat stresinden artan çınlama, antrenmanlarda baş dönmesi ve baş ağrısı da yapıyordu. Doktoruma danışarak Vastarel diye bir ilaç kullandım. Hayatım boyunca bilmediğim ilacı kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım. Onun da boşluğuna mı geldi, bana mı güvendi bilmiyorum. Bu ilacı kulağımdaki çınlamadan dolayı kullandım. İçinde yasaklı bir etken madde olduğunu bilmiyordum" şeklinde konuştu.

'O ŞOKU ATLATAMIYORUM'

Söz konusu ilacı kullandıktan bir hafta sonra numune verdiğini anlatan Rıza Kayaalp, "Yılda neredeyse 8-9 kez doping numunesi veren insanım. İçinde öyle bir maddenin olduğunu zaten bilmiyordum. Bir ay sonra sonuç açıklanınca şok geçirdim. O şoku atlatamıyorum. Çünkü hiç beklemediğim bir şey. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, korktuğum başıma geldi. İlacın içindeki etken maddenin bana güç, kuvvet katkısı yok. Allah'a şükür benim vicdanım rahat. Vicdani yönden hiçbir sıkıntım yok. Çünkü yıllarca savunduğum şey temiz spor" diye konuştu.