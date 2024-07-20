TFF 2'nci Lig'de üst üste iki sezon Play-Off'tan 1'inci Lig hedefine ulaşamayan Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim. Görev süresi biten Cüneyt Dumlupınar'ın yerine teknik direktör belirlemeyen sarı-lacivertlilerde Ömer Şişmanoğlu, Çağrı Giritlioğlu, Sadi Karaduman ve Erhan Çelenk gibi tecrübeli isimler ayrılırken, transferde adım atılmadı. Takımda henüz antrenman çalışmaları da başlamadı. Eski yabancılarına borçları yüzünden transfer yasağı alan sarı-lacivertliler, Alanya'dan F.Bahçe'ye transfer olan eski futbolcusu Oğuz Aydın'dan alacağı 1 milyon 80 bin Euro pay ve genç yıldızı Arda Usluoğlu'nun satışıyla yasağı kaldırmayı planlıyor.