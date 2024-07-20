Kartal Can’landı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi üç yabancı futbolcu transfer eden Beşiktaş, ilk yerli transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul ekibinin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i bonservisiyle beraber kadrosuna katmak üzere. Geçen sezon 35 maçta görev alan ve 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Can Keleş ile 4 yıllık anlaşma imzalanacak. Beşiktaş, ayrıca genç kaleci Emre Bilgin'i de bu transfer karşılığında Karagümrük'e kiralık olarak verecek.

MERİH DEMİRAL BOMBASI

Beşiktaş yönetiminin, Can Keleş'i en kısa sürede açıklaması beklenirken, savunma için de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın şu an Al Ahli'de forma giyen A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral ile görüştüğü ifade edildi. Demiral için Suudi ekibiyle ilk teması kuran yönetim, yüksek bonservis talebi nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacak.