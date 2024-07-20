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Haberler Spor Menemen FK’da Kemal belirsizliği

Menemen FK’da Kemal belirsizliği

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da Kemal belirsizliği
TFF 2. Lig'de mücadele edecek Menemen FK'da Kemal Rüzgar'ın akıbeti netleşmedi. Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağı ve Kocaelispor ile temasta olduğu belirtilen 'gol kralı' ünvanlı oyuncunun sarı-lacivertli ekipte kalabileceği öne sürüldü. Başkan Bilgin Tokul'un deneyimli oyuncuyu görüşme odasına davet ettiği ve kalmasını istediği öne sürüldü. Geçen sezon attığı goller ile takımın Play-Off'a girmesinde önemli katkılar sunan Kemal'in yanıt vermek için süre istediği ve önümüzdeki hafta cevabını vereceği kaydedildi. Şu an takımla beraber antrenmanlara çıkan oyuncunun büyük ihtimalle gelecek sezonda Menemen forması giyeceği tahmin ediliyor.
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