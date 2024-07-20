Paris’e atletizm çıkarması

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 kişiyle kota alan atletizm, olimpiyatlara en çok sporcu götüren branş oldu. Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosunda atletizm branşından 16 sporcu bulunuyor. Bu sporculardan Yasmani Copello ve Emel Dereli, üçüncü kez olimpiyatlarda madalya mücadelesi verecek. Tuğba Danışmaz, Mazlum Demir, Berke Akçam, Alperen Acet ve Buse Savaşkan ise ilk defa olimpiyatlarda mücadele edecek. 2004 yılında Atina'da yapılan olimpiyatları dördüncü tamamlayan Eşref Apak, üçüncü olan Macar atlet Adrian Annus'un dopingli çıkmasıyla bronz madalya almıştı. Daha sonra organizasyonda gümüş madalya kazanan Belaruslu atlet Ivan Tsihan'ın da ceza alması nedeniyle Eşref Apak, ikinci sıraya yükselerek tarihe geçti. Türk atletizminde üçüncü kez kürsüye çıkan isim Küba asıllı milli atlet Yasami Copello oldu. Copello 2016 Rio'da erkekler 400 metre engellide bronz madalya elde etmişti.

ÜÇ ADIM VE YÜKSEK ATLAMADA İDDİALIYIZ

Türkiye rekortmeni ve Avrupa salon şampiyonu olan üç adım atlamacı Tuğba Danışmaz, 2023'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14.31'lik derecesiyle şampiyon olup, Türkiye'nin tek madalyasını almıştı. Aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kadın üç adımcı olan Danışmaz, Roma'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti. 24 Şubat 1999'da Kıbrıs'ta doğan Buse Savaşkan ise, uluslararası atletizm kariyerine 2016'da Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda başladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan genç sporcu, olimpiyatlarda Türkiye'yi yüksek atlamada temsil edecek.