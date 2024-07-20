Wendel tamam gibi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde yeniden gaza bastı. Sarı-kırmızılıların, Rennes forması giyen Guela Doue transferini bitirdiği iddia edilirken, Fildişi Sahilli sağ bekin yanı sıra bir isim daha kadroya katılacak. Galatasaray yönetiminin, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha Wendel'i de renklerine katmaya yakın olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların 16 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli üzerinden Rus temsilcisiyle anlaşma sağladığı öne sürüldü. Zenit'in transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ve yoğun geçen pazarlıklar sonrasında ise bonuslarla birlikte 16 milyon Euro'ya kadar indiği kaydedildi.

OYUNCU İMZA AŞAMASINDA

Her iki kulübün de transfere dair ufak pürüzleri konuştuğu ve kısa süre içerisinde anlaşmaya varacağı aktarıldı. 2020 yılında Sporting Lizbon'dan Rus ekibine transfer olan Wendel'in kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Kariyerinde Lizbon ve Zenit dışında bir de Fluminense'de oynayan 26 yaşındaki orta saha toplam 259 maçta 33 gol, 35 asist üretti.

AKTÜRKOĞLU'NA İSPANYOL KANCASI

Galatasaray'da uzun süredir mutsuz olduğu iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'na İspanya'dan talip çıktı. Aktürkoğlu için La Liga takımı Real Sociedad devreye girdi. 25 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro'luk değerini yüksek bulan Real Sociedad, pazarlıklarla rakamı aşağı çekmek istiyor. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden milli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2020 yılından bu yana Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 44 gol attı ve 39 asist yaptı.