Yıldızlar zirve yaptı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finale kadar yükselen A Milli Takımı'nın yıldız isimleri turnuvadaki performanslarıyla zirve yaptı. Ay-yıldızlı ekipte, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha vitrine çıkan Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Mert Müldür piyasa değerlerini artırdı.

TFF'NİN KASASI DOLDU

Piyasa değeri en çok yükselen isim İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler oldu. Genç yıldızın piyasa değeri dev turnuva sonrası 30 milyon Euro'dan 45 milyon Euro'ya yükseldi. Fenerbahçeli futbolcular Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 21 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya; Mert Müldür'ün değeri 4.8 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın ise 17 milyon Euro'dan 20 milyon Euro'ya yükseldi. Öte yandan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te elde ettiği başarılarla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun da kasasını doldurdu. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 milyon 250 bin Euro kazandı.