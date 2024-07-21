Altıntop gidiyor Kazancı geliyor

Federasyon kadrolarında radikal değişikliklere gidecek olan yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımlar sorumluğu görevi için kolları sıvadı. Hamit Altıntop'tan boşalan Milli Takımlar sorumluluğu görevine Ceyhun Kazancı'nın getirilmesi bekleniyor.

GÖREV İÇİN ÜÇ ADAY DAHA VAR

Daha önce Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan Kazancı'nın yanı sıra milli takımlar sorumluluğu için üç isim daha gündemde. Kazancı'nın yanı sıra Bayram Saral, Cengiz Gökay ve Ural Aküzüm'ün de Altıntop'tan boşalacak koltuk için isimleri geçiyor. Hacıosmanoğlu aynı zamanda TFF içinde de büyük bir temizlik yapacak.