Ankersen müjde verdi

Süper Lig'in yeni ve iddialı ekibi Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen, Slovenya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkan Danimarkalı başkan, transfer politikası, taraftar eleştirisi ve hedeflerle ilgili yüreklere su serpti. Takıma büyük yıldız transferi yapmayacaklarını belirten Ankersen iki santrfor alacaklarını belirterek taraftara müjde verdi. Genç başkan, "Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Umarım gelecek günlerde bunu başarır ve sizlere, taraftarlarımıza onları tanıtırız ama bu iş bir anda olmuyor" dedi. Polonyalı kaleci Lis'in durumunu da değerlendiren Ankersen, "Kadromuzda Türkiye'deki en yetenekli kaleci olarak gördüğümüz ve hocalarımızın çok inandığımız Arda var. Tabii bu Lis'in tekrar gelmeyeceği, artık böyle bir olasılığın kalktığı anlamına da gelmiyor" dedi.

'GÖZ-GÖZ İKİNCİ PLANDA DEĞİL'

Göztepe'nin Southampton'a göre ikinci planda olmadığını belirten başarılı başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Göztepe'yi Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımı olarak görüyoruz. Bunlar gerçekler ama aynı zamanda şunu da görmemiz lazım. Burada hep beraber büyük başarılara ulaşıp, taraftarımızın oluşturduğu muhteşem ortam, şehrin güzelliğiyle hep beraber yakaladığımız başarılarla bu oyuncuları buraya çekebiliriz. Hedefimiz de bu. Bir oyuncu Göztepe'ye geleceği zaman burayı bir sıçrama tahtası ve Premier Lig'e giden bir yol haritası olarak da görebiliyor. Bunu bir motivasyon olarak görüyor ve bu şekilde kendini hazırlıyor."

'SON YATIRIMCI DEĞİLİZ'

Danimarkalı spor adamı, taraftar baskısının kendilerine katkı sağladığını belirterek, "Hem taraftarlarımızın, hem şehrimizin gurur duyacağı bir kulüp olacağız. Daha sonra da yeni bir yatırımcı gelirse, belki buradaki son yatırımcı biz olmayacağız. Yeni bir yatırımcı geldiği zaman gerçekten o özel bir kulübe gelmiş olacak. Gerçekten belli noktalarda büyük başarılar yakalamış bir kulübe gelmiş olacak ve o da kulübü bir adım daha öne. götürmeye çalışacak." diye konuştu.

'MEYDAN OKUMA OLACAK'

Hem mental, hem fiziksel, hem de teknik anlamda iyi bir kadro oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Ankersen, "Süper Lig'de bizim adımıza büyük bir meydan okuma, büyük bir mücadele olacak. Ama biz oynadığımız maçlarda istediğimiz farkları yaratabilirsek, istediğimiz noktalarda istediğimiz dokunuşları yapabilirsek kesinlikle çok iyi bir takım olacağımızı, fark yaratabileceğimizi, iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum ve bu şekilde birçok kişiyi de şaşırtacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ANKERSEN'DEN İNCİLER

✔ Yeni seçilen TFF yönetimi ile Türk futbolunun sürekli olarak gelişmesi için iş birliği içinde olacağız.

Tabii ki bu adaletsizliğe uğradığımız zaman sessiz kalacağız anlamına gelmiyor.

✔ Onursal başkan Mehmet Sepil, CEO'muz Kerem Ertan gibi bu konuda çok büyük tecrübeye sahip ve her anlamda koruyan insanlarla beraberiz." dedi.

✔ Genç ve yetenekli oyuncular Premier Lig'den önce Türkiye'de oynamak istemeyecek.

✔ Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncular çok büyük paralara buraya gelebilirler. Ama artık biz bunun Türk futbolunda değişmesini istiyoruz.

✔ Göztepe'ye genç bir oyuncu geldiğinde kesinlikle burada kendini geliştirebileceğini bilecek.

ONUACHU'YA FERRARİ BENZETMESİ

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun savaş verdiği Paul Onuachu için sert bir çıkış yaptı. Geçen sene Karadeniz ekibinin Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu'nun başka takımlara transferi konusunda haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine Danimarkalı başkan, Nijeryalı golcüyü Ferrari'ye benzeterek ilginç bir yorumda bulundu. Ankersen, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE'DEN İYİ PROVA

Slovenya'da sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, üçüncü hazırlık maçında dün karşılaştığı Luton Town'u 3-2 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi karşısına kalede Arda, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş on biri ile çıktı. Dk. 25'te Kubilay Kanatsızkuş, rakip takımın savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, vuruşunu yapan oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-0. 28'de Djalma'nın indirdiği topu Romulo önünde buldu, sert ve isabetli bir vuruş yapan deneyimli forvet, rakip takımın filelerini havalandırdı. 2-0. Sağ kanattan ortasını yapan Isaac Solet, topu Yalçın ile buluşturdu. Vuruşunu yapan oyuncu, rakip takım filelerini havalandırdı: 3-0. 72'de Z. Nelson, sağ kanattan ceza sahası içine girerek şutunu kullandı topu ağlara gönderdi: 3-1. 89'da Z. Nelson, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut ile golü buldu 3-2. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İlk hazırlık maçında Charlton'a 3-1 yenilen Göz-Göz, sonrasında Macaristan ekibi Fehervar ile ise 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçını 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'dan Istra 1961 ile yapacak. Göz-Göz, 25 Temmuz Perşembe günü ise Slovenya kampını tamamlayarak İzmir'e dönecek.