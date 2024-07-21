İzmir'de futbol şubesini şirketleştirerek devralan başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde 2012 yılından bu yana yaptığı altyapı hamlesiyle Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu adeta kaleci fabrikası oldu. Son 12 senede bünyesinden birçok kaleci çıkaran İzmir temsilcisi, mücadele ettiği alt liglerden Türkiye'nin en üst düzey ligi olan Süper Lig'e altyapısında yetiştirdiği genç file bekçilerini göndermeye devam ediyor. Son olarak 19 yaşındaki Mert Furkan Bayram'ı Alanyaspor'a satan kırmızı-lacivertli kulüp, altyapısından yetiştirdiği birçok kaleciyi Türkiye'nin devler arenasına uğurladı.

SEKİZ FİLE BEKÇİSİ GÖNDERDİ

Altınordu kaleci transferinde ilk kez 2018 yazında Berke Özer'i 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye göndererek bu satıştan oldukça ciddi bir gelir elde etti. Ozan Can Oruç'u 2019'da Konyaspor'a 200 bin Euro bedelle gönderen İzmir temsilcisi, aynı yıl Erce Kardeşler'i 455 bin Euro, bir sonraki sene ise Muhammet Taha Tepe'yi 300 bin Euro bedelle yine dört büyükten biri olan Trabzonspor'a yolladı. Altınordu'nun Karşıyaka'dan alıp parlattığı Erhan Erentürk, 2021'de 200 bin Euro karşılığında Bursaspor'a satıldı. Kırmızı-lacivertli takımdan geçen sezon Ali Emre Yanar, yine Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya sonraki satışından yüzde 50 pay karşılığında verildi. İzmir ekibi geçen yıl altyapısından Onuralp Çevikkan'ı ise A takımda hiç oynatmadan 700 bin Euro bonservisle Trabzonspor'a verdi.

'ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ'

Altınordu'nun genç futbolcuları Sami Satılmış ve Burak Gültekin, kampın gayet iyi geçtiğini ve şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi. Sami ve Burak, yoğun bir çalışma içinde yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, "Tempomuz çok yüksek. Bu sezon şampiyonluğa oynayacağız" dedi.

BALIKESİRSPOR ARTUN'U KAPTI

TFF 3'üncü Lig'de bu sezon Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor, transferde Karaman FK'dan 31 yaşındaki santrfor Artun Akçakın'ı kadrosuna kattı. Artun, geçen sezon ilk yarıda İskenderun'da 1, ikinci yarıda ise Karaman'da 3 gol kaydetmeyi başardı.