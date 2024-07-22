Bodrum golcü avında

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın, 25 yaşındaki Gambiyalı forvet Mohamed Badamosi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sırp ekibi Cukaricki ile sözleşmesi sona eren Afrikalı futbolcunun 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Rusya'dan da teklifler alan Badamosi'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan forvete, Bodrum FK ile birlikte Gaziantep FK'nın da teklifte bulunduğu ifade edildi. Ancak Muğla ekibi hedefleri, kulüp yapısı ve ilçenin konumu nedeniyle futbolcu için bir adım daha öne çıkıyor.

TRANSFER LİSTESİ ÇOK KABARIK

Son olarak Hacettepe 1945'ten savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu kadroya katan Ege temsilcisi, stoper ve forvete mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Muğla temsilcisinin transfer listesinde şu isimler bulunuyor: Murat Cem Akpınar, Serkan Asan (Trabzonspor), Emir Ortakaya, Luan Peres (Fenerbahçe), Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Ömer Toprak, Amar Gerxhaliu, Hakan Arslan (Antalyaspor), Fredy (Eyüpspor).

YÖNETİM GAZA BASACAK

Bodrum FK, önümüzdeki gün-günlerde gaza basacak. Topuk Yay- lerde Yaylası kampını sürdüren yeşil-beyaz-lası beyazlılar, dış transferde daha önce Bulgar lılar, Zdravko Dimitrov'un yanı sıra genç fut-futbolcular Enes Öğrüce ve Yusuf Sert- bolcular Sertkaya'yı mı'nda Kuzey İrlanda'daki 2024 Takımı'nda kaya'yı almıştı. Yusuf, U19 Milli Takı- U19 Avrupa Futbol Şampi- Şampiyonası'nda forma giyi-yonası'nda giyiyor. yor.

İLÇE STADI'NDA YOĞUN ÇALIŞMA

BODRUM ekibinde İlçe Stadı'nı Süper Lig kriterlerine uygun hale

getirmek için başlatılan tadilat ve ışıklandırma çalışmaları da sürüyor. Bodrum FK yönetimi stadı sezonun ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyor.

KOMBİNELERİN SATIŞI BAŞLADI

BODRUM FK'da geçen yıl kombine bilet sahipleri için başlatılan yenileme süreci sona erdi. Kombinelerin genel satışı başladı. Yeşil-beyazlılarda eski kale arkası 15 bin, maraton 30 bin, VIP I Blok 70 bin, H Blok 80 bin, G Blok 90 bin TL'den piyasaya sürülen kombineler için kredi kartına taksit imkanı da sağlanacağı açıklandı. Taraftarlar kombinelere çok büyük ilgi gösterdi. Bodrum, ilk iç saha sınavında G.Antep maçına cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacak.