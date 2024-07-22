Minik Atlas’tan büyük başarı

Uşak Süpermoto Pisti'nde 13-14 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50 cc Junior kategorisinde yarışan Atlas Pars Pehlivan, farklı yaş gruplarından 11 rakibinin katıldığı mücadelede kazandığı üçüncülüklerle 2 kupa ve 1 madalya aldı. Milli motosikletçi babası Batu Pehlivan'ın yakından ilgilendiği Atlas Pars, ilkokula başlamadan sporda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Baba Pehlivan, "Büyük yarış motorunun sesini duyduğu zaman Pars'ta bir heyecan oluyordu. 6 aylıkken yarış motoruna, ana kucağına bağlayarak önümde bindirdim. Elektrikli motosikletle yaklaşık 2,5 yaşında deneme çalışmaları yaptık. Sonra Pars'ın başarabileceğine inandık ve meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

KENAN SOFUOĞLU İKNA ETTİ

Yarışlarda zorlu anlar yaşadıklarına da değinen Pehlivan, Pars'ın Kenan Sofuoğlu ile konuştuktan sonra yarışmaya karar verdiğini belirtti. Pehlivan, "Pars, katıldığı 4 yarışta da motosikletteki problemden dolayı üçüncü oldu. Son yarışta düşmesi onu biraz ürküttü. 'Yarışmayacağım' dedi ama Kenan Sofuoğlu, Pars ile konuştuktan sonra yarışmaya karar verdi" dedi.

Pars'a annesinin de desteğinin tam olduğunu dile getiren Pehlivan, "Düştüğü zamanlarda 'bıraktırsak mı acaba' dediği oldu ama bir şeyler başardığı zaman da gurur duyuyorsunuz" diye konuştu.