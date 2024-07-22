Merkezefendi’nin guardı Dubai’de

YURT dışına sattığı oyuncularla büyük sükse yapan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin en büyük kozlarından olan ve takım kaptanlığını da yapan Nate Mason, takıma veda eden ilk oyuncu oldu. Sezon boyunca attığı kritik sayıların yanı sıra asist istatistiğinde zirvede yer alan ABD'li yıldız, Adriyatik Ligi'nde mücadele edecek Dubai Basketbol Kulübü'nün yolunu tuttu. Dubai ekibi, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Merkezefendi'de geride kalan sezonda 22 maçta görev yapan ABD'li yıldız, 19.6 sayı, 7.09 asist ve 3.05 ribaund ortalamaları yakalamıştı.