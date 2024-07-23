Federasyon yabancı kuralını değiştirdi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün gerçekleşen toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikliğe gidildiğini açıkladı. Alınan karara göre Süper Lig'de yabancı sayısı yeni sezonda 14 olacak. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı. "