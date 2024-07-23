MHK Başkanı İbanoğlu istifa etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "tüm kurullar istifa etsin" çağrısına ilk karşılık Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) geldi. MHK'nın Denizlili başkanı Ahmet İbanoğlu, görevinden istifa etti. İbanoğlu ile birlikte sekiz üye de istifalarını federasyona sundu. Mevcut kurulların istifasını isteyen Hacıosmanoğlu, liglerin başlamasına az bir süre kala yeniden yapılanma için hazırlıklarını hızlandırırken, MHK Başkanlığı için eski hakemler Barış Şimşek, Metin Tokat, Mustafa Çulcu ve Ferhat Gündoğdu'nun da adları geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun en kısa sürede yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanını belirlemesi bekleniyor.