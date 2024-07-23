Satrançta şampiyonlar Denizli’de belli oldu

TÜRKİYE Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Lig ve İkinci Lig müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. Törene Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Federasyon Başkanı Gülkız Tulay da katıldı. 1.Lig'de şampiyon İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü olurken, ilk üçe giren takımlar Satranç Süper Ligi'ne yükseldi. 2. Lig'de ise şampiyon Resul Caner Satranç Akademi oldu. Aralarında Göztepe'nin de olduğu 4 takım 1. Lig'e yükseldi.