  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Satrançta şampiyonlar Denizli’de belli oldu

Satrançta şampiyonlar Denizli’de belli oldu

SEBAHATTİN ALP
Satrançta şampiyonlar Denizli’de belli oldu
TÜRKİYE Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Lig ve İkinci Lig müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. Törene Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Federasyon Başkanı Gülkız Tulay da katıldı. 1.Lig'de şampiyon İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü olurken, ilk üçe giren takımlar Satranç Süper Ligi'ne yükseldi. 2. Lig'de ise şampiyon Resul Caner Satranç Akademi oldu. Aralarında Göztepe'nin de olduğu 4 takım 1. Lig'e yükseldi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA