Bodrum FK’nın gözü Umut’ta

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'da gündem golcü transferdi. Yeşil-beyazlılar, ileri uçta forma giyen Celal Dumanlı ve Hagi Osman'a ek olarak iddialı bir golcü takviyesi planlarken, radara Umut Nayir takıldı. Fenerbahçe'de UEFA'ya giden listeye yazılmayan ve yeni sezonda gönderilecek isimler arasında yer alan golcü oyuncu için Muğla ekibi devreye girdi. Bodrum yönetimi, kariyerine Süper Lig'de sürdürmek isteyen 31 yaşındaki yerli oyuncuya teklif götürdü. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Umut'tan olumlu bir geri dönüş alan kurmaylar, Fenerbahçe ile resmi temaslara da başlayacak.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Muğla temsilcisinin Umut Nayir için ilk teklifi kiralama olacak. Bonservis engeli nedeniyle kiralama formülüne sıcak bakan Bodrum FK, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemeyi planlıyor. Ankaragücü altyapısından yetişen Umut Nayir, eski adıyla Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra Yeni Malatya ve Göztepe'de de kiralık olarak oynadı. 2018'de önce Beşiktaş'a ardından da Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı forvet, Bursa, Hajduk Split, Giresun, Eyüp ve Ümraniye'ye de de geçici olarak süre aldı. Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

İSTEYENİ ÇOK

Umut Nayir için Bodrum FK başta olmak üzere Süper Lig'den yoğun ilgi var. F.Bahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncu için Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor'un da teklifleri sarı-lacivertli yönetimin masasında. Kariyerinin 7 yılını farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Umut Nayir artık sürekli forma giyebileceği bir kulüp arıyor.

KOMBİNELER KAPIŞILDI

SÜPER Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde genel satışa çıkan İlçe Stadı'ndaki sezonluk kuzey kale arkası kombine biletleri 24 saat içinde tükendi. Tadilat çalışmaları tamamlanan güney kale arkası kombine satışları da başladı. Yeşil-beyazlılarda eski kale arkası 15 bin, maraton 30 bin, VIP I Blok 70 bin, H Blok 80 bin, G Blok kombineleri ise 90 bin TL'den piyasaya sürülmüştü. Bodrum ekibinde İlçe Stadı'nı Süper Lig kriterlerine uygun hale getirmek için başlatılan çalışmalar da devam ediyor. Kartepe kampını sürdüren yeşilbeyazlılarda Eyüpspor'dan kadroda dahil edilen Angolalı orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro da takımla ilk antrenmana çıktı.