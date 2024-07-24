Hacıosmanoğlu hızlı başladı

TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, görev hızlı bir başlangıç yaptı. Federasyonun Hacıosmanoğlu başkanlığında önceki akşam yapılan toplantısında radikal kararlar çıktı. Süper Lig'de 12 olan yabancı sayısını 14'e çıkarıldığı TFF yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından tüm kurullar da istifalarını sundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Hacıosmanoğlu, seçimi kazanmasının ardından tüm kurulları istifaya davet etmişti. Hacıosmanoğlu istifa çağrısında, "Buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni döneminde ise Genel Sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği öğrenildi.

TEKNIK HEYETE GÜVEN OYU

Hacıosmanoğlu ve kurmaylarının A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ise de devam kararı aldığı öğrenildi. Daha önce A Milli Takım'ın başında yabancı teknik adamın bulunmasını birçok kez eleştiren Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin son Avrupa Şampiyonluğu'nda çeyrek finale kadar yükselmesiyle bu söyleminden geri adım attı.

YÖNETİCİ BAYRAM SARAL İSTİFA ETTİ

TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta yapılan seçimde başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Bayram Saral, şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair kendisinde oluşan kanaat dolayısıyla istifa ettiğini açıkladı

YENİ MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı. MHK'nın bir önceki başkanı Denizlili Ahmet İbanoğlu, önceki sabah görevinden istifa etmişti.