Kulüpler Birliği Başkanı yeniden Ali Koç oldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu. Yapılan seçimde oy çoğunluğuyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkan seçildi. Bilindiği üzere Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı görevinden istifa etmişti. Ali Koç, 19 Süper Lig kulübünün 18'nin oyunu alarak başkan seçildi.

METİN ÖZTÜRK: "BİZ ALİ KOÇ'A OY VERMEDİK"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, toplantı sonrasında açıklama yaparak "Galatasaray olarak biz oy vermedik diğer kulüpler Ali Koç'a oy verdi biz Hasan Arat'ın olmasını istedik. Hasan Bey de aday olmak istemedi. Biz, 2 sene başarısız performans gösteren bir Kulüpler Birliği Başkanını yeniden seçmek istemedik." dedi.