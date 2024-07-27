Karşıyaka’ hakan antrenmana çıktı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı ekibi Karşıyaka, transferde anlaşmaya vardığı Elazığspor'dan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Hakan Canbazoğlu'yla resmi sözleşmeyi imzaladı. Kariyerinde geçen sezon Elazığspor ve Nazilli Belediyespor'la 3'üncü Lig'de, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor'la 1'inci Lig'de şampiyonluklar yaşayan tecrübeli file bekçisi imzayı atar atmaz ayağının tozuyla takımla antrenmanlara başladı.

Karşıyaka'da kadroda şans bulamayacakları için takımdan ayrılmayı talep eden altyapı patentli futbolculardan Batuhan Kuru'nun Çorum FK'ya imza atmasının ardından Arda Gülmez de yine 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'yle anlaştı.