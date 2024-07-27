KSK’de bir devrin sonu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ve geçen yıl hayatını kaybeden kulübün onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu Pınar'ın 26 senelik isim sponsorluğu son buldu. Yeşil-kırmızılı kulübün 60 yıldan uzun süre en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar'ın emaneti, yeni sezon öncesi isim sponsorluğundan çekildi. 1998 yılından beri Pınar Karşıyaka adıyla aralıksız ligde mücadele eden, bu süreçte 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, 2015'te Süper Lig şampiyonluğunu kazanıp İzmir'i ilk kez Euroleague'de temsil eden yeşil-kırmızılılar, yeni isim sponsoru arayacak. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü ve holding yönetiminin sponsorlukla ilgili dün toplantı yapıp karşılıklı anlaşmayla yeni sezonda yola devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

İlker Ergüllü

YİNE DE DESTEK VERECEKLER

Kaf-Kaf'ın 26 yıllık sponsorunun artan bütçelerde yeni sponsorluklar bulunması için kulübün önünü açmayı teklif ettiği, isim sponsorluğundan çekilmesine rağmen Karşıyaka'ya yeni sezonda 1 ile 1.5 milyon Euro arasında karşılıksız reklam desteği sağlamayı taah- hüt ettiği belirtildi. Geçen yıl isim sponsorluğu için Pınar Holding'ten 90 milyon TL civarında destek alan Karşıyaka, yurtiçi ve Avrupa arenasında farklı isim sponsorlukları arayıp, yeni forma göğüs ve sırt sponsorlukları bulacak. Yönetim, bu anlamda arayışlarına hemen başladı.

KARŞIYAKA'YA ŞAMPİYON KALECİ

TFF 3. Lig'de sözleşme imzaladığı Gençer Cansev'in transferinden taraftarın tepkisi üzerine vazgeçen Karşıyaka 1 numara takviyesi için gaza bastı. Yeşil-kırmızılı yönetim, kariyerinde birçok şampiyonluk bulunup son olarak geçen sezon aynı gruptaki rakiplerden Elazığspor'la Play- Off'ta mutlu sona ulaşan kaleci Hakan Canbazoğlu'nu renklerine bağladığını açıkladı. Nazillispor'la 3. Lig'de, Başakşehir, Yeni Malatya ve Erzurumspor'la 1'inci Lig'de şampiyonluklar yaşayan, son olarak kupa kaldırdığı Elazığspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki file bekçisi dün İzmir'e gelerek Kaf-Kaf'a resmi imzayı attı.

SIRADA ORTA SAHA VAR

Galatasaray altyapısında yetişerek Süper Lig dahil tüm liglerde forma giyen Hakan Canbazoğlu'nun transferindeki ufak pürüzlerin de giderildiği ve resmi sözleşmenin imzalandığı ifade edildi. Karşıyaka orta saha ve defansın sağı ile soluna yapılacak transferler için de uzun süredir görüştüğü Süper Lig takımlarının kamp süreçlerinin tamamlanmasını bekliyor. Karşıyaka, yeni takviyeleriyle İkinci Lig özlemini dindirmek istiyor.

PENALTI USTASI

Hakan Canbazoğ-Canbazoğlu tam bir penaltı ustası. 1. lu Lig'de 2017-2018 sezonunun Erzurumspor'un kalesini korur-korurken Play-Off finalinde Gaziantep ken FK'ya karşı seri penaltılarda 4 penaltı kurtararak takımını Süper Lig'e taşımıştı.