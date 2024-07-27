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Haberler Spor Paris 2024'te Elis Özbay, repesaj mücadelesine çıkacak

Paris 2024'te Elis Özbay, repesaj mücadelesine çıkacak

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, yarın çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkacak.

AA
Paris 2024’te Elis Özbay, repesaj mücadelesine çıkacak

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıkacak.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte elemelerinde mücadele etti.

Organizasyonda 7:57.06'lık derecesiyle serisinde 4'üncü olan Elis Özbay, çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Repesaj mücadelesinde yarın Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışacak Elis, ilk iki sırada yer alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

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