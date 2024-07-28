Beşiktaş hareketli

Beşiktaş'tan transferde sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar transfer sezonu başlarken Jonas Svennson'u gönderip yerine farklı bir sağ bek almak istiyordu. Takımda yer alan yedek sağ beki Onur Bulut, Başakşehir ile görüşme halinde olan Kartal, bu transferin gerçekleşmesi halinde bu bölgeye yerli bir ismi takviye edecek. Bu doğrultuda yönetimin, önüne teknik heyet tarafından iki isim sunuldu.

MOURİNHO'NUN GÖZDESİYDİ

Listenin başındaki isim ise AS Roma'da forma giyen Zeki Çelik. Diğeri sezonu Trabzonspor'dan kiralık olarak tamamlayan Schalke 04'ten Mehmet Aydın. Jose Mourinho'nun daha önce AS Roma'ya götürdüğü Zeki'nin transferi bitirilebilirse, Jonas Svensson kulübeye gidecek. Siyah-beyazlıların, ilk sıraya yerleştirdiği 27 yaşındaki Zeki Çelik'in kulübü ile iki yıl kontratı bulunuyor. Çelik ile anlaşılamama durumunda ise rota 22 yaşındaki Mehmet Aydın'a dönecek.

İSPANYA'DAN İYİ HABER GELDİ

Beşiktaş, Barcelona'da yıllık 6 milyon Euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barcelona'nın Beşiktaş'a da yeşil ışık yaktığı belirtildi. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren oyuncu üç kulvarda da 25 maçta forma giydi.