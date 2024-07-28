Nicolas Pepe’ye Süper Lig ilgisi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen ve şu anda boşta olan Nicolas Pepe dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fildişi Sahilli yıldız, "Arsenal yönetimi ayrılırken bana yardım etti. İyi bir şekilde ayrıldık. Geçmişteki performansımı tekrarlayabileceğimi düşünüyorum" dedi. 29 yaşındaki oyuncu menajeriyle birlikte bütün teklifleri değerlendirdiklerini de kaydetti. Pepe'ye Süper Lig'den Sivasspor ve Adana Demirspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulübün teklif yaptığı öğrenildi.

GAZİANTEP ROTAYI İSRAİL'E ÇEVİRDİ

SÜPER Lig'de küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği yıldız isimlere teklif yapan ancak olumlu geri dönüş alamayan kırmızı-siyahlılar, rotasını İsrail'e çevirdiği öğrenildi. Gaziantep FK'nın, orta saha transferinde gündemine Maccabi Tel Aviv forması giyen Enric Saborit'i aldığı iddia edildi. Güney Anadolu temsilcisinin, İsrail ekibinden ayrılması gündemde olan İspanyol oyuncu ile söz kestiği ve 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin beklendiği öğrenildi.

MANCHESTER CİTY'NİN SON PLANI MUSİALA

PREMİER Lig devi Manchester City, yıldız orta sahası Kevin De Bruyne'nin ayrılığına hazırlanıyor. Belçikalı futbolcunun bu sezon ya da ara transferde takımdan ayrılması beklenirken, sıradaki durağının Suudi Pro Ligi olacağı da sıkça yazılmaya başlandı. City ise, kulübün efsaneleri arasına giren yıldız oyuncusunun yerini Almanların harika çocuğu Jamal Musiala ile doldurmayı planlıyor. 21 yaşındaki oyuncunun, Pep Guardiola'nın istediği futbolcuların başında geldiği ve İngiliz kulübünün de bu transfer için astronomik bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

ASTON VİLLA'DAN ÜÇ DEV KULÜBE ÇALIM

İngiltere'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi biletini kapan Aston Villa, transferde büyük oynuyor. İngiliz ekibi, transfer yarışında Avrupa'nın üç devini geride bıraktı. Daily Mail'e göre, Moussa Diaby'nin bu hafta Al-Ittihad'a gitmesinin ardından Aston Villa, Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi'yi transfer etmek üzere. Unai Emery'nin bizzat yürüttüğü transfer çalışmalarında genç oyuncunun Chelsea, Juventus ve Barcelona yerine Aston Villa'yı tercih etmek üzere olduğu öğrenildi.