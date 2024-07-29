Didim Altınkum Şanbay’a emanet

YENİ sezonda ismi Didim Altınkum Spor olarak değişen TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 teknik direktörünü buldu. Kulübün başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün yeni ekibini tanıttı. Aydın temsilcisi daha önce prensipte anlaşma sağlanan teknik adam Tolga Şanbay ile sözleşme imzaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin gelişim liglerindeki takımlarında teknik sorumlu olan Şanbay, Pazarspor ve Körfezspor kulübünde ilk defa profesyonel takım çalıştırdı. Şanbay, Suudi Profesyonel Ligi'nde El-Ehli takımında forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ı keşfeden kişi olarak da biliniyor. Ayrıca kulüpte sportif direktör olarak da 3 yıldır takımda görev yapan Emre Doğa ile yeniden anlaşıldı.