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Haberler Spor Karşıyaka baskette altyapı devrimi

Karşıyaka baskette altyapı devrimi

HABER MERKEZİ
Karşıyaka baskette altyapı devrimi
KARŞIYAKA basketbol şubesinin yönetimini Nazım Torbaoğlu'nun devralmasının ardından altyapı devrimi başladı. İstBasket kulübüyle altyapı ve Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde kurulması planlanan takımla ilgili işbirliği yapan Karşıyaka, bireysel gelişim departmanının başına da Nenad Trajkovic'i getirdi. R.Madrid, Partizan, D.Moskova, Igokea, Letonya ve Bosna Hersek gibi takımlarda başantrenörlük ve yardımcı antrenörlük, NBA'de Phoenix Suns'ta yardımcı antrenörlük, Cleveland Cavaliers'ta da scoutluk yapan Trajkovic, Kaf-Kaf'ta altyapı ve A takımdaki gençlerin gelişiminden sorumlu olacak.
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