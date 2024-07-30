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Haberler Spor Arda Güler Madrid’de kalıyor

Arda Güler Madrid’de kalıyor

HABER MERKEZİ
Arda Güler Madrid’de kalıyor
İSPANYOL devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceği belli oldu. Euro 2024'te ay-yıldızlı forma ile gösterdiği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki genç orta saha kulübü Madrid'de kalacak. Liverpool, Bayer Leverkusen, AC Milan, Real Sociedad, Getafe ve daha bir çok takımın transferi için Real Madrid'e teklif götürdüğü Arda için eflatunbeyazlılar son kararını verdi. Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak girişimleri sıklaştırdı. Ancak Real Madrid, Arda Güler'i takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü oyuncuyu kiralık göndermeyi düşünmüyor.
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