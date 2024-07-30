Kasaba kenetlendi

FUTBOLDA yeni sezonda TFF 3.Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Turgutluspor'da siyaset ve spor zirvesi dün bir araya geldi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve yeni göreve gelen Gökhan Akın başkanlığındaki yeni yönetim, kulüpteki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Akın, "Turgutluspor'un şanına yakışır bir şekilde bundan sonraki süreç için çalışmalar yaptık. Şirketleşme ve yol arkadaşlığı için bir uzlaşma sağladık. Herkesin inanması lazım. Biz hep birlikte başaracağız. Turgutlulu iş adamlarından, basından, taraftar gruplarından destek bekliyoruz. Yalnız başına başarılabilecek bir olay değil. Hep birlikte olalım. Bu çağrım tüm Turgutlu'ya" dedi.

Başkanvekili İsmet Türker ise, "Kartepe'de planladığımız kampa kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Futbolda başarı hep birlikte olursak gelecektir. Turgutlulu oyunculara önem vereceğiz. En az 5-6 oyuncuyu yetiştirerek gelecekte A takımda oynatmayı hedefliyoruz. Turgutlu'da Ersun Yanal Spor Okulları açacağız. İş birliği yaparak Turgutluspor'a ve Türk futboluna en iyi futbolcuları kazandırmak istiyoruz. Siz bizi desteklerseniz, biz her şeyi yapmaya hazırız. Elimizde çok iyi futbolcu kaynağımız var. Turgutluspor daha güçlü bir şekilde Turgutlu halkının malı, sesi olacak" dedi.

TURGUTLU STADI'NDA YOĞUN ÇALIŞMA

TURGUTLUSPOR'UN yapımı 10 yıldır devam eden 10 bin kişi kapasiteli yeni stadına kavuşmayı bekliyor. Turgutlu Stadyumu'nda yoğun bir çalışma yapılırken sezonun başına yetişmeme ihtimali belirdi. Stadın tamamen 3 haftaya kadar hazır olması bekleniyor