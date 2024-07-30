Okçuluk milli takımı Fransa’da tarih yazdı

KLASİK Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu ve olimpiyatlardaki ilk madalyayı ülkemize kazandırdı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan olşuan milli takım, önce Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

TAKIM SPORLARINDA BİR İLK

Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, sahadan 5-4'lük yenilgiyle ayrılırken bronz madalya mücadelesinde Çin ile karşılaştı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü olmayı başarırken aynı zamanda tarih yazdı. Ay-yıldızlılar aldığı bu sonuçla olimpiyat geçmişimizde madalya kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.