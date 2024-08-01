Manisa atakta

Trendyol 1. Lig'de zirveye oynayacak bir ekip oluşturmaya çalışan Manisa FK, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Transfer sezonunda kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra forvete Alman ekibi Holstein'den Kwasi Wriedt, kanata da Samsunspor'dan tecrübeli oyuncu Moryke Fofana'yı transfer eden Ege temsilcisi, orta sahaya da geçtiğimiz sezon Polonya'nın LSK Lodz takımında forma giyen Dani Ramirez'i aldı.

OYUNCU REAL MADRİD ÇIKIŞLI

32 yaşındaki İspanyol orta saha, Real Madrid altyapısında yetişmiş bir isim. Madrid'in B takımında iki sezon forma giyen oyuncu, transfer olduğu Valencia'nın B takımında da 1 sezon oynadıktan sonra Polonya'ya transfer oldu. LSK Lodz'dan Lech Poznan'a giden ve burada Zulte Waregem'in dikkatini çeken Ramirez, Belçika'da 1 sezon forma giydikten sonra tekrar LSK Lodz'a geri geldi. Geçtiğimiz sezon Ramirez, ligde ve kupada 34 maçta forma giydi. Bu süre zarfında dokuz gol attı ve iki asist yaptı.

POLONYALI TARAFTARLAR KIZDI

İspanyol oyuncunun Manisa'ya transferi, LSK Lodz taraftarlarını kızdırdı. Takımın üst lige çıkmasında da büyük pay sahibi olan oyuncuyu elinde tutamayan yönetime tepki gösteren taraftarlar, "Ramirez en parlak isimlerden biriydi. Onu nasıl kaçırdınız? Bizi tekrar küme düşürecksiniz!" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.