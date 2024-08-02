Bodrum FK Puscas’a talip oldu

TRANSFERDE 1. Lig'deki kadrosunu koruyup nokta takviyeler yapmayı tercih eden Bodrum FK, hücum hattını yıldız bir isimle dolduruyor. Yeşil-beyazlılar, İtalya'da Genoa forması giyen Rumen milli forvet George Puscas ile prensipte anlaştığı iddia edildi. İtalyan ekibiyle yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki forvetin Ege ekibiyle kısa süre içinde el sıkışması bekleniyor. Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündemine giren George Puscas, kariyerinde İnter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading ve Pisa formalarını da giydi.

GURBETÇİ BERKANT DA GELİYOR

Öte yandan Bodrum ekibinin Danimarka 2'nci Ligi'nde HB Köge forması giyen 19 yaşındaki Türk kökenli kaleci Berkant Bayrak ile ciddi şekilde ilgilendiği, oyuncunun bonservisinin 300 bin Euro olduğu belirtildi. Bu arada geçen sezon Bodrum'da Play-Off'ta şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Burak Çoban 1. Lig'in yeni temsilcisi Iğdır FK'yla söz kesti. Yeşilbeyazlıların Topuk Yaylası kampında Alanyaspor'la oynadığı özel maçta fibula kemiği kırılan Tunahan Akpınar ise ameliyat oldu. Tunahan'ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

VALİ AKBIYIK STADI İNCELEDİ

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, Bodrum FK'nın iç saha maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyete stadyumda Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'a Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da eşlik etti. Bodrum, ilk kez ışıklandırma sistemi de yapılan stattaki ilk Süper Lig maçında 12 Ağustos Pazartesi G.Antep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak