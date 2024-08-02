Galatasaray B planını belirledi

TRANSFER sezonunda sessiz kalan ve 8 numara pozisyonuna bir yıldız oyuncu arayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Manchester United'dan Scott McTominay ile önemli bir mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin teknik direktörü Erik ten Hag'ın inadını kırmaya çalışırken bu oyuncunun alternatifini de belirledi. Avusturya basını, Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.Salzburger Nachrichten, Aslan'ın Salzburg'da forma giyen Hırvat orta saha Luka Sucic ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-kırmızılıların, McTominay transferi çıkmaza girerse Sucic için Salzburg'a teklif ileteceği iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund ve Monaco'nun da listesinde bulunuyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off etabında dahil olacak Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şekillendi. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Zagreb, Young Boys, Kızılyıldız, PAOK-Malmö galibi ya da Midtjylland-Ferencvaros galibiyle eşleşecek. İlk maç 20 veya 21 Ağustos tarihinde oynanacak.