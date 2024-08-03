Buse Savaşkan yüksek atladı

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Buse Savaşkan çok önemli bir başarıya imza atarak kadınlar yüksek atlama elemelerinde 1.92'lik derecesiyle finale yükseldi. Stade de France'ta yapılan eleme yarışlarında B serisinde mücadele eden Savaşkan, önce 1.83'ü ardından da 1.88'i ilk, 1.92'yi ikinci hakkında geçmeyi başardı.

JUDODA KAYRA YARI FİNALE ÇIKTI

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir büyük bir başarıya imza atarak adını yarı finale yazdırdı. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı rakibi Amarsaikhan Adiyarsuren'i yenen Kayra Özdemir, çeyrek finalde Japonya'dan Akira Sone ile karşılaştı. Ay-yıldızlı milli sporcu, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu rakibini altın skorda yenerek adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.

MİLLİ OKÇULAR ELENDİ

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Milli Takımı Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.

KAHRAMAN'DAN BOKSTA TARİHİ BASARI

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Tunus'tan Khouloud Hlimi'yi 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli boksörün çeyrek final maçı yarın TSİ 12.15'te oynanacak