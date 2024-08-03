Süper heyecan

TFF'NİN 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Beşiktaş, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Portekizli 10 numara Rafa Silva, İtalyan santrfor Ciro Immobile ve son olarak yerli sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağladı.

ASLAN BU KULVARDA ÜSTÜN

BUNA karşılık G.Saray ise şimdiye kadar iki hamle gerçekleştirdi. Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ile hücum gücüne katkı yapan Aslan, Elias Jelert'i transfer etti. 1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi. Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

SON KUPA MÜCADELESİ 1 DAKİKA OYNANDI

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Ş.Urfa'da yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü. Sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.