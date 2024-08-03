Türkiye’nin ilk tüp tayı ‘Balat’

TÜRKİYE'DE ilk kez gerçekleştirilen embriyo transferi yöntemiyle dünyaya gelen 'Tüp Tay Balat' Arnavutköy'de basının karşısına çıktı. Biyolojik annesi Angora, taşıyıcı annesi Ezo olan Balat ile ilgili bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, "Balat, Türkiye'nin ilk embriyo transferiyle doğan tayı. Biyolojik annesi Angora, taşıyıcı annesi ise Ezo ve babamız da yan tarafta duran Friesian ırkı Alp" şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİYİ KULLANMALIYIZ"

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Türkiye'de ilk kez, "Friesian" ırkı atlardan elde edilen embriyoların farklı ırklardaki kısraklara aktarılmasıyla tüp taylar elde edildi.

11 aylık gebelik sürecinin sonunda taşıyıcı kısrak Ezo'dan dünyaya gelen Tüp Tay 'Balat' için projenin başkanlığını yapan Prof. Gündüz, "Normal şartlarda atların gebelik süresi 11 ay sürüyor ve senede bir yavru almak mümkün. Bu yöntemle bir aşım sezonunda, yani bir çiftleşme sezonunda, bir kısraktan birden fazla yavru alabiliyoruz. Türk hayvancılığı olarak bir başarı elde etmek istiyorsak özellikle teknolojik yöntemleri hızlı bir şekilde kullanmalıyız" dedi.