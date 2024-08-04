Yüzmede Kuzey rüzgarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. Olimpiyat oyunları tarihimizde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcumuz olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli'nin yarışı bu akşam 19.37'de başlayacak.

1500 ve 800 metrelerde Türkiye rekorlarını da elinde bulunduran Kuzey Tunçelli, 2024'te Belgrad'da uzmanlık alanı 1500 metrede büyüklerde de Avrupa şampiyonu oldu.

ANTRENÖRÜ AYKUT ÇELİK

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. Kocaeli doğumlu Kuzey'in antrenörü ise Türk yüzmesinin efsane isimlerinden Aykut Çelik. Çelik, Marmara Depremi'nde 26 sporcusunu kaybeden Poyrazspor Yüzme Kulübü'nün adeta küllerinden doğan Yıldızlar Yüzme Kulübü'nün antrenörlüğünü yapıyor. Kuzey'in bu başarısı dün sosyal medyada da gündem olurken 16 yaşındaki yüzücümüz ile ilgili paylaşımlar dikkat çekti.