Aliağa FK’da transfer sürecek

TFF 3. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Aliağa FK'da transferler sürecek. Geçen sezon 2. Lig'in kapısından dönen sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Fatih Çardak, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin duyurulacağını ifade etti. Geçtiğimiz sezon mücadele eden kilit oyuncuları takımda tutarak iskeleti koruyan İzmir ekibi, yaptığı transferler ile gücüne güç kattı. Bu hafta içi yeni isimler ile sözleşme imzalayacak İzmir temsilcisinin duyuruları yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Teknik direktör Çardak, seyir zevki yüksek bir oyun oynamak istediklerini belirterek, "Sahada gerekeni yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.