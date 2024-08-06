Bodrum tam gaz

Süper Lig'e çıktıktan sonra ağır adımlar attığı transferde son dönemde üst üste takviyeler yapmaya başlayan Bodrum FK'da çalışmalar sürüyor. Yeşil-beyazlılar, Sırbistan'ın Mladost takımından 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Adeta transfer atağına geçen ve Nantes forması giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız orta saha Samuel Moutoussamy ile ilgilenen yeşil-beyazlıların, iki futbolcuya daha kanca attığı ifade edildi. Bodrum'un, Danimarka 2. Ligi'nde HB Köge forması giyen 19 yaşındaki gurbetçi kaleci Berkant Bayrak ve İtalya'da Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rumen forvet oyuncusu George Puscas ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

KWATEH AYRILIYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum'da ayrılık da yaşanacak. Muğla ekibinde 1.5 sezondur forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ronaldo Kwateh'in Tayland ekibi Muangthong gthong United'a transfer olacağı belirtildi. Yeşil-beyazlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep FK'yı ağırlayarak başlayacağı Süper Lig maratonu öncesi transferde Fredy, Dimitrov, Herelle, Yusuf, Enes, Seçkin ve Murat'ı renklerine bağlamıştı.

ASBAŞKAN POLAT'TAN STAT AÇIKLAMASI

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat stat çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak stadı Süper Lig'in ilk maçına yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Polat, "Bodrum FK maçlarını inşallah Bodrum Stadyumu'nda oynayacak. Biz de var gücümüzle stadyumda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umuyoruz ki Bodrum halkı Bodrum FK'nın maçlarını ilçede izleme fırsatı bulacak" dedi.