Rakipler dişimize göre

Avrupa kupaları elemelerinin Play-Off turu kura çekimi yapıldı. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in temsilcileri de katıldı. Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Türkiye şampiyonu Galatasaray, Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

TANIDIK RAKİP GELDİ

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe ise rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise eşleşmesinden tur atlayacak ekiple Play-Off etabında mücadele edecek. Kanaya, geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle Konferans Ligi'nde karşılaşmış ve deplasmanda 3-0 galip gelirken evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen tur atlamıştı. Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

KURA ŞANSI YANIMIZDA

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş, Play-Off turunda FK Partizan-FC Lugano maçının galibiyle eşleşti. Siyah-beyazlılar, bu eşleşmeden gelecek takımı elemesi halinde adını grup müsabakalarına yazdıracak. Trabzonspor ise, Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz'den Braga ile İsviçre'den Servette eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi Play-Off'unda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise Iberia'yı lemesi halinde İrlanda'dan St.Patricks ile Azerbaycan'dan Sabah takımlarının galibiyle eşleşecek.