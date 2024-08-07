Elon Musk’tan yine Dikeç paylaşımı

OLİMPİYATLARDA 10 metre havalı tabanca mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi var. Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Dikeç ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Musk, Dikeç'in yapay zekayla oluşturulmuş bir videosunu paylaştı. Videoda Dikeç'in atış yaptıktan sonra elindeki silahın bir içecek şişesine dönüştüğü ve Dikeç'in bunu içtiği görüldü. Dikeç, daha önceki paylaşımında Musk'ı İstanbul'a davet etmişti. Dikeç paylaşımında "Sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" derken Musk ise "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum. Dünyanın harika şehirlerinden birisi" demişti

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BİR İLGİ VAR

TÜM dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç'in yeni açtığı sosyal medya platformu X'teki hesabı büyük ilgi gördü. 3 gün içinde 200 bin takipçiyi geçen Dikeç'in ilk paylaşımı "Merhaba X" mesajını 26 milyon kullanıcı görüntüledi. Yaptığı her paylaşım en az 1 milyonun üzerinde görüntülenme alan Dikeç'in Elon Musk'ı etiketlediği paylaşım da 36 milyondan fazla görüntülenme aldı.