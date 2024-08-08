Ferhat’a büyük destek

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar finalinde 15.100 puanla 5'inci olan Göztepe'nin milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan, İzmir'de coşkuyla karşılandı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yine paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren, Rio, Tokyo ve Paris'te üst üste 3 olimpiyatta mücadele ederek bu alanda rekoru da elinde bulunduran Arıcan, kente dönüşte yalnız kalmadı. Sporcumuz hava alanında bayraklar, pankartlar ve çiçeklerle karşılandı.

FEDEKARLIKLA BEŞİNCİ OLDU

Paris 2024 Olimpiyatları'nı 5. tamamlayan İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın büyük fedakarlık yaparak olimpiyatlara gittiği ortaya çıktı. Ferhat'ın doktoru Yener İnce, milli sporcunun oyunlara birkaç ay kala ön çapraz bağlarını kopardığını ve özel bir tedavi uygulanarak oyunlara katıldığını sosyal medya hesabından ifade etti. İnce,"Yürümekte zorlanıyordu, ameliyat olsa yarışamayacaktı. Zor bir karar verdi" dedi.