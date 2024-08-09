Trabzon turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e tek golle mağlup oldu. 24'te Jansson'un şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. 32'de Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 38'de Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl yerden seken topu kontrol etti. İlk yarı 0-0 bitti.
ÇABALAR SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
İKINCI yarıda Trabzonspor rakibi karşısında baskı kurmaya başladığı dakikalarda kalesinde golü. 67. dakikada kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Burgstaller'in çevirdiği sert topa Grgic'in kafayla dokunuşu ağlara gitti. 73'te Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Hedl topu güçlükle kontrol etti. 74'te ceza alanı içine sokulan Burgstaller'in şutunda Uğurcan topu kornere çıkardı. 80'de Nwakaeme'nin soldan gönderdiği pasla buluşup ceza alanına sokulan Trezeguet'in yerden şutunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşma 0-1 sona erdi. Rövanş maçı 15 Ağustos'ta TSİ 19.00'da Viyana'da oynanacak.