Bronz aldı, güreşi bıraktı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 125 kiloda mücadele eden Ankara ASKİ Spor takımının milli sporcusu Taha Akgül, olimpiyatları bronz madalya ile tamamladı. Son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yenen Taha yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare'ye 2-1 mağlup olmuştu. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için Kırgız Aiaal Lazarev ile karşılaştı. Rakibini 7-0 mağlup eden Taha, bronz madalyanın sahibi oldu.

NAFİA'DAN DA BRONZ GELDİ

Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığında adı geçen milli güreşçi Taha Akgül, Paris Olimpiyat Oyunları'nda ayakkabılarını mindere çıkararak sporu bıraktı. Bu arada Kadınlar 76 kiloda Yasemin Yiğit Adar, Japon rakibi finale çıktığı için repesaj hakkı kazandı. Yasemin, bugün repesaj maçına çıkacak. Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti. Son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup ederken, yarı finalde Fransız Althea Laurin'e yenildi. Milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden Nafia, bronz madalyanın sahibi oldu.

İLKE ÖZYÜKSEL FİNALE YÜKSELDİ

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı. İlk dokuz sıranın finale yükseleceği yarı final etabında İlke Özyüksel müthiş bir performans gösterdi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi bugün saat 12.00'de başlayacak.