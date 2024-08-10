İyi başla Göz-Göz

İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe 2 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Ogün'ün sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılılarda antrenmanda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem meydana gelen son transfer Japon merkez orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki de forma giyemeyecek.

YENİLERİN LİSANSI ÇIKTI

Şimdiye kadar 7 takviye yaparak eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan, sol bek Djalma Silva, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter, sol bek ve stoper Novatus Miroshi, ön libero Isaac Solet ile Kuryu Matsuki'yi alan Göztepe'de yenilerin lisansları çıkarıldı. Takımdan ayrılması gündemde olan

yabancılardan Lasse Nielsen'in de lisansı yenilendi. Ligde taraftarı önündeki ilk maçta haftaya Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, ilk sınavından galibiyetle dönüp moral depolamak istiyor.