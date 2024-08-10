Onur hamlesi

Trendyol Süper Lig'de sahneye çıkmak için gün sayan Bodrum FK'dan yeni bir transfer hamlesi gelmek üzere. Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ beki Onur Bulut'u gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekip ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren oyuncunun geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılacağı dedikoduları gündeme gelmişti. Bu duyumun üzerine hemen harekete geçen yönetim, oyuncunun nabzını yokladı. Bulut'tan olumlu dönüş alan kurmaylar, ufak pürüzleri hallettikten sonra imzalayacak. Yaklaşık 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Onur'u sıkı bir pazarlıkla kadroya dahil etmek isteyen yönetim, zaman kaybetmek istemiyor. Sağ bek bölgesinin yanı sıra sağ kanat ve sol bek bölgelerinde oynayabilen Onur, geçen sene Beşiktaş formasıyla 42 maçta görev yaptı. Bu süreçte takımına 1 gol, 3 asist katkısı sunan deneyimli bek, istikrarıyla alkış aldı.

BODRUM IŞIL IŞIL

Bodrum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Bodrum İlçe Stadı, 2 aylık çalışmayla kriterlere uygun hale getirildi. Ligdeki ilk maçında 12 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Bodrum ekibinde TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için bir dizi değişiklik yapılan stadyumda ilk kez takılan ışıklandırma sistemi de denendi. Futbol Federasyonu, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı stada onay verirken, TFF'nin resmi internet sitesinde de maçın oynanacağı stat Bodrum İlçe Stadı olarak teyit edildi.