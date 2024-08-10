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Haberler Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Romanyalı Catalina Axente, minderden sedyeyle çıkarıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında Romanyalı kadın sporcu Catalina Axente, boynundan sakatlandı ve minderden sedyeyle çıkarıldı.

AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Romanyalı Catalina Axente, minderden sedyeyle çıkarıldı

Champ de Mars Arena'da yapılan maçlarda kadınlar 76 kilo mücadelesinde ABD'li Alexis Kennedy Blades ile Romanyalı Catalina Axente karşı karşıya geldi.

İlk raund ABD'li sporcunun 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci raundun bitimine 1 dakika 35 saniye kala Blades, Axente'yi suplex oyununun ardından grand teknikle mağlup etti.

Rakibinin hamlesi sonrasında boynunu mindere sert şekilde vuran Catalina Axente, uzun süre yerden kalkamadı. Romanyalı sporcu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından minderden sedyeyle çıkarıldı.

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