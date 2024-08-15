Bodrum FK’da Puscas tamam

Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK'ya tek golle boyun eğen ve pazartesi günü Eyüpspor'un konuğu olacak Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, merakla beklenen bomba transferini bu hafta resmileştiriyor. Yeşil-beyazlılar, Rumen forvet George Puscas ile her konuda anlaştı. Puscas, iki yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalayacak ve yılda 850 bin Euro kazanacak. Eski takımı Genoa, maaşının %65'ini ödemeye devam edecek çünkü 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle hala iki yıllık sözleşmesi devam ediyor. Puscas'ın Bodrum'a yıllık maliyeti yaklaşık 300 bin Euro olacak.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

Puscas, futbola ülkesinde Liberty Oredea'da başladı. Alt yaş gruplarında geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Puscas, 2013 yılında henüz 17 yaşındayken İtalyan devi İnter'e transfer oldu. İtalyan ekibinde beklenen patlamayı gösteremeyen Rumen futbolcu, Bari, Benevento ve Palermo'ya kiralandı. 2019'da 7.5 milyon Euro bedelle İngiliz kulübü Reading'e transfer olan Puscas, İngiliz ekibinde de tutunamadı ve Pisa ve Genoa'ya geçici transferi gerçekleşti ve son olarak 2023 yılında Genoa, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip deneyimli oyuncuyu kadrosuna kattı.

YEŞİL-BEYAZLILARA TANIDIK RAKİP

Bodrum FK, pazartesi günü karşılaşacağı Eyüpspor'la son 5 sezondur aralıksız karşı karşıya geliyor. 2019-20 sezonundan beri 2. Lig'den bu yana aynı ligde yer alan iki ekip bu sefer Süper Lig'de birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 14 karşılaşmada Eyüpspor 7 kez kazanan taraf olurken, Bodrum FK 3 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. İki takım arasındaki 4 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Geçen sezonki iki karşılaşmayı Arda Turan'ın takımı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla almıştı.