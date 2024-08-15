Galatasaray’da gündem Arias

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncunun yerini Kolombiyalı Jhon Arias'la doldurmayı planlıyor. Bu konuda eski yıldızı Felipe Melo'dan yardım alan sarı-kırmızılılar, transferde önemli mesafe kat etti. AS Colombia'nın haberine göre Melo, Fluminense'den takım arkadaşı Arias'a Galatasaray'ı anlattı ve bilgi verdi. Melo'ya büyük sevgi ve saygı besleyen Arias'ın da Galatasaray'a sıcak baktığı ve gitmek için yönetimden izin istediği belirtildi. Fluminense ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, Copa America'da 6 maçta 2 asiste imza atmıştı.

MAURO ICARDİ'DEN MOURİNHO'YA ELEŞTİRİ

G.Saray'ın golcüsü Mauro Icardi, Okan Buruk ile ilgili konuşan F.Bahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. "2 senedir saha dışında bize karşı çok şey yapıldı" diyen Icardi "Biz sahaya odaklandık ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üze rinde konuşuyor olması enteresan. Büyük takımlarda böyle açıklamalar yapmıyordu" dedi.