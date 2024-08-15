Göz-Göz’e Kamerunlu sağ bek

Trendyol Süper Lig'de ilk maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak sezona puanla başlayan Göztepe, yeni bir transferle gücüne güç kattı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki Kamerunlu sağ bek oyuncusu Malcom Bokele'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Son olarak Bordeaux forması giyen ve şu an boşta olan oyuncuyu herhangi bir bonservis ücreti ödemeden takıma kazandıran kurmaylar, fırsat transferi olarak değerlendirilen genç savunmacı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

METZ'DE FUTBOLA BAŞLADI

Göztepe'den yapılan açıklamada, "24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Malcom Bokele'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Metz altyapısında futbol kariyerine başlayan genç oyuncu, Bordeaux B'nin yanı sıra FC Villefranche ve Bourdeaux A takımında forma giydi. Geçen sezon Fransız ekibiyle 28 maça çıkan ve 1 asistlik performans sergileyen Bokele, birçok takımın transfer listesinde yer alıyordu. Kamerun milli takımında da 2 kez forma giyen Bokele, ülkesinin milli takımına gol veya asist katkısı sunamadı.